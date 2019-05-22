Меркель и Макрон обсудили с Путиным минские соглашения и "паспортные указы" РФ

Канцлер Гермаании Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Киеве. Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщает DW.

Так, сообщается, что Меркель и Макрон раскритиковали указы Путина об упрощении предоставления гражданства России жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Канцлер Германии и президент Франции также заявили, что Россия сохраняет место в Совете Европы, но подчеркнули необходимость найти быстрое решение "еще открытых вопросов", чтобы она могла оставаться полноценным членом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обсудили ситуацию в Сирии и вокруг Ирана.

На сайте президента России указано, что во время разговора обсуждалась ситуация вокруг "внутриукраинского кризиса" и с учетом изменения украинской власти.

Также в пресс-службе Путина утверждают, что стороны согласились с "безальтернативностью" минских договоренностей как основы мирного урегулирования на Донбассе. Путин напомнил о "приоритетности" вступления в Украине в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведении амнистии, размежевании сил и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что президент РФ "обратил внимание" Меркель и Марона на принятый Верховной Радой "дискриминационный" закон об украинском языке как государственном.

Он также выразил непонимание относительно отказа отдельных государств рассмотреть этот вопрос на заседании Совбеза ООН.

Как сообщали Українські Новини, по словам Порошенко, Макрон и Меркель пригласят Путина во Францию для обсуждения "нормандской четверкой" вывода российских войск.

Ранее Порошенко обсудил с Меркель усиление давления на РФ для освобождения политзаключенных.