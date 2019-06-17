Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате

Внешнеполитические советники стран-членов нормандского формата в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 17 июня.\r\n"Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал президент Украины.\r\nВ свою очередь Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в нормандском формате.\r\n"Когда придет время, Франция готова провести заседание нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого нам нужно сделать определенные шаги, чтобы были подтверждены намерения выполнять эти обязательства (Минские соглашения – ред.)", – сказал он.\r\nНапомним, что Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь, но не готовы к переговорам с сепаратистами.\r\nВ понедельник Зеленский находится во Франции с официальным визитом.