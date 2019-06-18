Генштаб назвав кількість російських військових на окупованих територіях і на кордоні з Україною

Близько 82 тис. російських військовослужбовців перебувають на окупованому Донбасі, в анексованому Криму та вздовж кордону з Україною.\r\nПро це повідомив на брифінгу начальник управління верифікації Генерального штабу Збройних сил Андрій Гудзь, передають Українські Новини.\r\n"Загальна кількість особового складу, який Росія утримує уздовж державного кордону України, в Донецькій та Луганській областях і АР Крим становить близько 82 тис. військовослужбовців", - повідомив він.\r\nЗокрема, в Ростовській області сформовано 25 батальйонно-тактичних груп і формується армійська дивізія.\r\nКрім того, Гудзь повідомив, що в 2018 році РФ приховано перекинула до українського кордону 250 танків Т-62.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство оборони заявляє, що Росія нарощує свої війська біля кордонів України і тенденцій до поліпшення військово-політичної ситуації немає. Також російські військові обстріляли з мінометів мечеть у Донецьку, 4 міни потрапили в купол.\r\nКрім того, Держдума РФ заборонила військовим розміщувати в інтернеті інформацію про себе і свою сім'ю.\r\nТим часом Луценко назвав точну кількість військових, загиблих і поранених на Донбасі.