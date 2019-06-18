підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 16:03 13
Силові структури 2019-06-18T17:00:02+03:00
Українські Новини
Генштаб назвав кількість російських військових на окупованих територіях і на кордоні з Україною

Генштаб назвав кількість російських військових на окупованих територіях і на кордоні з Україною

Російські військові. Фото: mil.ru
Російські військові. Фото: mil.ru

Близько 82 тис. російських військовослужбовців перебувають на окупованому Донбасі, в анексованому Криму та вздовж кордону з Україною.

Про це повідомив на брифінгу начальник управління верифікації Генерального штабу Збройних сил Андрій Гудзь, передають Українські Новини.

"Загальна кількість особового складу, який Росія утримує уздовж державного кордону України, в Донецькій та Луганській областях і АР Крим становить близько 82 тис. військовослужбовців", - повідомив він.

Зокрема, в Ростовській області сформовано 25 батальйонно-тактичних груп і формується армійська дивізія.

Крім того, Гудзь повідомив, що в 2018 році РФ приховано перекинула до українського кордону 250 танків Т-62.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство оборони заявляє, що Росія нарощує свої війська біля кордонів України і тенденцій до поліпшення військово-політичної ситуації немає. Також російські військові обстріляли з мінометів мечеть у Донецьку, 4 міни потрапили в купол.

Крім того, Держдума РФ заборонила військовим розміщувати в інтернеті інформацію про себе і свою сім'ю.

Тим часом Луценко назвав точну кількість військових, загиблих і поранених на Донбасі.

Більше новин про: війна на Донбасі анексія Криму Російські військові Окуповані території Генеральний штаб ЗСУ

Архів
Новини
Сергій Коровченко.
Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника 16:55
Євген Червоненко балотуватиметься до парламенту від Одеси 16:53
Cassini перед завершенням місії відправила на Землю видовищне фото кілець Сатурна зсередини 16:52
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП в шортах 16:42
Сьогодні знаменитий "Чорнобиль" покажуть в Україні: де дивитися 16:33
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Власник "Софт Оіл": "Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії" 12:49
Євген Червоненко балотуватиметься до парламенту від Одеси 16:53
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok