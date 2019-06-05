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05 июня 2019, среда, 12:10 117
Происшествия 2019-06-05T12:25:32+03:00
Українські Новини
Российские военные обстреляли из минометов мечеть в Донецке, 4 мины попали в купол

Российские военные обстреляли из минометов мечеть в Донецке, 4 мины попали в купол

Обстрелянная мечеть в Донецке. Фото:
Обстрелянная мечеть в Донецке. Фото: "Новости Донбасса"

После гибели украинского военного на Донбассе, Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что российские военные 4 июня обстреляли из минометов мечеть в Донецке.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 4 июня по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле мечети в Донецке.

Обстрелянная мечеть в Донецке. Фото: Обстрелянная мечеть в Донецке. Фото: "Новости Донбасса"

СЦКК заявляет, что ВСУ не осуществляли обстрелов, так как 2 июня дали гарантии ОБСЕ о соблюдении режима прекращения огня для выполнения представителям мониторинговой миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети.

Подразделения Объединенных сил придерживались прямого приказа о режиме прекращения огня.

След от мины. Фото: След от мины. Фото: "Новости Донбасса"

По данным украинской стороны СЦКК, 4 июня по направлению Донецка обстрелов позиций ВСУ не было, соответственно украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Анализируя заявленное направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций украинских войск, которое составляет 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующее рассеивание при стрельбе, СЦКК делает вывод о том, что попасть 4 минами в купол мечети технически невозможно.

"Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось много людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его части в частности", - сказано в нем.

Мусульмане возле обстрелляной мечети. Фото: Мусульмане возле обстрелянной мечети. Фото: "Комсомольская правда"

Данный факт в очередной раз подтверждает провокационные действия со стороны вооруженных формирований РФ, направленные в первую очередь против мирных граждан с целью дальнейшего обострения ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

4 июня российски СМИ сообщили об обстреле мечети в Донецке украинскими военными.

Обстрелянная мечеть в Донецке. Обстрелянная мечеть в Донецке.

По их данным, 4 мины попали в купол мечети.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей, а также обстреляли дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

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