"Не можна чекати результатів Мінська ще 5 років. Можуть бути інші шляхи", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який заявив напередодні про неготовність до діалогу з сепаратистами , вірить у "мінський процес", але в разі, якщо він не дасть результатів найближчим часом, готовий пробувати будь-які інші формати переговорів для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передають Українські Новини.

"Моя мета - принести мир в Україну за допомогою дипломатичних засобів, а не популізму. Дозвольте мені підкреслити знову, що ні суверенітет, ні територія, ні доля українського народу не стануть розмінною монетою в будь-якій мирній угоді. Я зроблю все можливе, і я буду шукати підтримки моїх співгромадян і міжнародних партнерів у цих складних прагненнях. Поки ми віримо в Мінський процес. Ми сподіваємося, що це рішення. Ми перезапускаємо його, щоби домовитися про припинення вогню і звільнення в'язнів. Але ми не можемо чекати ще 5 років, тому що українці гинуть щодня. Якщо буде потрібно, ми спробуємо будь-який інший шлях для переговорів, в "нормандському" або іншому форматі", - сказав він

Зеленскій також назвав санкції єдиним важелем для звільнення окупованих територій.

"Санкції - це дипломатичний інструмент для досягнення результатів, я маю на увазі припинення вогню і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Якщо цей інструмент не працює, то механізм повинен бути розширений", - сказав він.

Президент вважає, що якщо ефект від санкцій буде незадовільним, то вони повинні бути розширені.

"Всі війни закінчуються. Ми зробимо все, щоби домогтися припинення вогню і зупинити вбивства і страждання наших людей в найближчому майбутньому. Ми повинні дати дипломатам можливість знову говорити, поки зброя мовчить. Це те, на що я розраховую. І сподіваюся, що це почують в Москві", - сказав він.

Зеленский також назвав пріоритетами нової влади розвиток хороших відносин з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

"Україна прагне до європейської інтеграції як до основної вимоги нашого народу. Але ми розуміємо, що нам необхідно домогтися переконливих результатів, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС. Я хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС бачили у нас рівноправного члена Союзу. І ми зробимо все, щоб досягти цього... Україна також офіційно заявила про своє прагнення вступити в НАТО. По-перше, я хочу запровадити стандарти НАТО в українських Збройних силах і в нашому секторі безпеки. Україна вже є надійним партнером НАТО і в майбутньому ми можемо стати надійним членом альянсу", - сказав глава держави.

Економічними пріоритетами нової влади він назвав встановлення верховенства права, валютну лібералізацію, податкове адміністрування, земельну реформу, зниження адміністративного навантаження на бізнес і створення стимулів для малого і середнього бізнесу.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 червня мінський процес був перезапущений. Україна вважає, що засідання вперше пройшло конструктивно.

Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі.

Тем часом Україна і Франція готують зустріч в нормандському форматі.