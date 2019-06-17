Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не готова на переговори з сепаратистами, але готова продовжувати роботу в "мінськом форматі". Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "Українська правда".\r\nПеред цим перекладач, яка перекладала слова Макрона, сказала від його імені: "Зеленський дав знаки зі свого боку, що він готовий йти на припинення вогню, готовий до діалогу з сепаратистами".\r\nЗеленський спростував ці слова.\r\n"Тут є невелика помилка. Ми не готові до діалогу з сепаратистами, саме так я почув переклад. Ми готові діяти в мінському форматі. Ми готові в мінському форматі продовжувати стосунки. Ми готові припинити вогонь", - підкреслив він.\r\nУ понеділок Зеленський знаходиться у Франції з офіційним візитом.\r\nУ програмі візиту заплановані зустрічі глави держави з керівництвом Франції, керівниками парламенту, а також з провідними представниками французького бізнесу.\r\n18 червня він відвідає Німеччину для зустрічі з Ангелою Меркель.