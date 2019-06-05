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05 червня 2019, середа, 19:59 18
Зовнішня політика 2019-06-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
Засідання в Мінську вперше пройшло конструктивно, - Кучма

Засідання в Мінську вперше пройшло конструктивно, - Кучма

Кучма Леонід. Фото: pogliad.ua
Кучма Леонід. Фото: pogliad.ua

Колишній Президент (1994-2005 роки), глава української сторони Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леонід Кучма за підсумками засідання ТКГ в Мінську (Білорусь) 5 червня заявив, що засідання робочих груп вперше пройшло конструктивно.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від Президента України. Меседжі були такі, що глава держави дійсно хоче, щоб в цьому регіоні був світ. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і зворотна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра один до одного", - сказав він.

Крім того, Кучма повідомив, що під час засідань обговорювалися питання обміну військовополоненими.

Крім того, ТКГ обговорювала проблеми безпеки, вказівки не тільки часу початку "режиму тиші" на Донбасі, але і механізму його впровадження.

Він заявив, що до 19 червня група повинна розробити пропозиції щодо "режиму тиші", а 19 червня - їх затвердити.

Кучма також висловив сподівання, що за результатами зустрічі ТКГ відбудуться зрушення у вирішенні проблеми водопостачання на окупированных територіях Донбасу.

Також сторони домовилися оголосити "режим тиші" в Станиці Луганській з 10 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Кучма очолив українську частину ТКГ на переговорах у Мінську 5 червня.

Кучма заявляв про намір ініціювати на засіданні ТКГ перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Раніше Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

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