Україна і Франція готують зустріч у нормандському форматі

Зовнішньополітичні радники країн-членів нормандського формату найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі, передає прес-служба українського лідера у понеділок, 17 червня.

"Ми домовилися про важливість відновлення співпраці в рамках нормандського формату. Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", – сказав президент України.

У свою чергу Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у нормандському форматі.

"Коли прийде час, Франція готова провести засідання нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього нам потрібно зробити певні кроки, щоб були підтверджені наміри виконувати ці зобов'язання (Мінські угоди – ред.)", – сказав він.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами.

У понеділок Зеленський знаходиться у Франції з офіційним візитом.