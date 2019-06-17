Україна і Франція готують зустріч у нормандському форматі

Зовнішньополітичні радники країн-членів нормандського формату найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі, передає прес-служба українського лідера у понеділок, 17 червня.\r\n"Ми домовилися про важливість відновлення співпраці в рамках нормандського формату. Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", – сказав президент України.\r\nУ свою чергу Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у нормандському форматі.\r\n"Коли прийде час, Франція готова провести засідання нормандського формату, щоб підтримати зобов'язання. Але до цього нам потрібно зробити певні кроки, щоб були підтверджені наміри виконувати ці зобов'язання (Мінські угоди – ред.)", – сказав він.\r\nНагадаємо, що Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами.\r\nУ понеділок Зеленський знаходиться у Франції з офіційним візитом.