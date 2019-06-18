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18 червня 2019, вівторок, 07:33 49
Президент 2019-06-18T08:22:55+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі

Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі

Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що при першій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним скаже йому, що Донбас і Крим – це Україна. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю газеті Bild.

На питання журналіста про те, що скаже Президент Путіну під час їх першої зустрічі, Зеленський відповів: "Почнемо з того, що Донбас і Крим - це Україна".

Відповідаючи на питання журналіста, чи не втрачений Крим для України, Зеленський висловив надію на скоріше повернення.

"Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що незабаром ми його повернемо. Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою і історією. Завжди був і залишається частиною України", - заявив Зеленський.

На питання, чи вірить він у те, що Україна приєднається до ЄС, Зеленський відповів, що Україна вже є частиною європейської сім'ї.

"Україна прагне до європейської інтеграції, більше цього хоче наш народ. Але ми розуміємо, що нам потрібно показати переконливі результати, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС. Я хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС побачили нас як рівноправного члена Союзу. І ми зробимо все для цього", - сказав президент України.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Франція готують зустріч в нормандському форматі.

Раніше Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами.

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