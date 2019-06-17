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17 червня 2019, понеділок, 09:45 34
Силові структури 2019-06-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Перед засіданням "Мінська" бойовики поширюють фейки, - штаб ООС

Перед засіданням "Мінська" бойовики поширюють фейки, - штаб ООС

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Перед проведенням Мінської зустрічі, запланованої на 19 червня, окупаційна адміністрація ОРДЛО розгорнула інформаційну кампанію спрямовану на дискредитацію підрозділів операції Об’єднаних сил.

Про це йдеться у заяві штабу ООС.

"Готуючи обґрунтування для власних провокацій у рамках гібридних дій, окупанти та представники російських окупаційних підрозділів через власні джерела масової пропаганди публікують фейкові новини про нібито підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів", - йдеться у заяві.

При цьому у штабі підкреслили, що за останній тиждень відбулась ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінськими угодами.

"Зафіксовано непоодинокі випадки відкриття вогню з боку російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм та 82 мм передових позицій сил ООС. Усі вони відображені у офіційних звітах СММ ОБСЄ та ретельно задокументовані українською стороною СЦКК", - повідомили у прес-центрі штабу.

Також бойовики здійснювали цинічні обстріли мирних мешканців та об’єктів цивільної інфраструктури по усій протяжності лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

"Особливо кричущим випадком став обстріл з боку окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар’їнка, під час якого постраждали 5 мирних мешканців", - підкреслили у штабі ООС.

Як повідомляли Українські Новини, заява Леоніда Кучми "не відкривати вогонь у відповідь" про перемир'я викликало шквал критики.

Українську частину ТКГ на переговорах у Мінську очолив Кучма.

Тим часом Генеральна прокуратура порушила 3 кримінальні провадження за фактом підготовки до фінансування тероризму, державної зради та перешкоджання Збройним силам через заяв Президента Володимира Зеленського та колишнього Президента, представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.

Генеральний штаб заперечує, що військовим операції Об'єднаних сил була дана команда не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі.

Тим часом, на Трійцю бойовики 30 раз обстріляли позиції ВСУ і поранили двох воїнів.

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