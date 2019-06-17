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17 июня 2019, понедельник, 08:14 39
Силовые структуры 2019-06-17T08:17:03+03:00
Українські Новини
На Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов

На Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

В воскресенье, 16 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них два раза с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза окраины населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов;
- три раза вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов;
- два раза окраины Лебединського- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Богдановку - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;
- в районе Опытного - из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- дважды Широкино - из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новгнатовка - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 7 раз:

- дважды Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- два раза Крымское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окрестности Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. Военные сообщают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток, 17 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- Лебединский - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- окрестности Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пищевик - из крупнокалиберных пулеметов;
- Водяное - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- окрестности Южного - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- Новотошковское - из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

Согласно сообщению, за текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.

Ранее под мощный обстрел в своем доме под Донецком попали ребенок, две женщины и пожилой мужчина.

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