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13 июня 2019, четверг, 16:51 3270
Силовые структуры 2019-06-13T16:51:44+03:00
Українські Новини
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб

Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб

Генеральный штаб отрицает, что военным операции Объединенных сил была дана команда не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.

Об этом в интервью "BBC Укриана" сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак, передают Українськi Новини.

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать (на огонь противника) нет", - сказал он.

По его словам, ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст.

"И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры в ООС таких команд не давали и не дадут", - подчеркнул он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные будут отвечать на огонь противника, но не будут провоцировать его.

Как сообщали Українськi Новини, заявление Леонида Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.

Кроме того, Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.

Позже Кучма назвал причину критики инициативы запрета ответного огня.

Украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске возглавил Кучма.

Тем временем Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.

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