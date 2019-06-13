Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб

Генеральный штаб отрицает, что военным операции Объединенных сил была дана команда не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе.\r\nОб этом в интервью "BBC Укриана" сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак, передают Українськi Новини.\r\n"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать (на огонь противника) нет", - сказал он.\r\nПо его словам, ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст.\r\n"И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры в ООС таких команд не давали и не дадут", - подчеркнул он.Хомчак подчеркнул, что украинские военные будут отвечать на огонь противника, но не будут провоцировать его.\r\nКак сообщали Українськi Новини, заявление Леонида Кучмы "не открывать огонь в ответ" о перемирии вызвало шквал критики.\r\nКроме того, Петр Порошенко в ответ на инициативу запрета ответного огня на Донбассе призвал четко определить красные линии, за которыми наступает капитуляция.\r\nПозже Кучма назвал причину критики инициативы запрета ответного огня.\r\nУкраинскую часть ТКГ на переговорах в Минске возглавил Кучма.\r\nТем временем Генеральная прокуратура открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования Вооруженным силам из-за заявлений Президента Владимира Зеленского и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонида Кучмы.