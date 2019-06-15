КС визначився з датою продовження розгляду конституційності розпуску Ради

Конституційний суд продовжить розглядати справу про конституційність указу президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" у закритій частині засідання у вівторок, 18 червня.

Про це йдеться на сайті КС, передають Українські Новини.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання відбудеться у вівторок, 18 червня", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що засідання почнеться о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, КС почав розгляд конституційності розпуску Ради. Представник президента в КС заявив, що розпуск Ради Зеленським конституційний.

Джерело повідомило, що проекту рішення КС щодо розпуску Ради поки немає.

Тим часом у КС різне трактування відліку щодо справи розпуску Ради.