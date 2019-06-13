У судей разное трактование отсчета по делу роспуска Рады, - КС

Судьи Конституционного суда не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба КС.

"У судей разное трактования отсчета, предусмотренного законом срока для принятия решения. Одни считаю, что 1 месяц считается от даты открытия производства (по делу), то есть с 29 мая, другие - что с даты признания представления неотложным к рассмотрению, то есть с 4 июня", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации, если отчитывать от 29 мая этот срок, то решение должно быть вынесено до 29 июня, если отсчитывать от 4 июня, то соответственно до 4 июля.

Как сообщали Українськi Новини, на данный момент пока еще нет даже проекта решения Конституционного суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.