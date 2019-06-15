Волкер пояснив, у чому полягає урок війни для Донбасу

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив на честь 5-ї річниці визволення Маріуполя, що "урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть, починається мир".

Про це Волкер написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"П'ять років тому на цьому тижні українські захисники звільнили Маріуполь, який відтоді був мирним (за винятком випадків, коли російські війська обстрілювали його, вбиваючи десятки людей). Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські війська йдуть, починається мир" , - написав Волкер.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом.

Також Волкер заявив, що за останні 5 років російські бойовики погіршили життя людей на Донбасі.

Тим часом радник Трампа що обрання президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі. Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі і він вважає хорошою ідеєю переговори Зеленського з Путіним.