Советник Трампа считает избрание Президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Болтона в его микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Мы с Волкером (специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер) встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились с тем, что избрание Президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе", - написал он.

Болтон отметил, что мир на Донбассе - это ключевой шаг в улучшении отношений между США и Россией и подчеркнул необходимость России также принимать в этом участие.

Как сообщали Українські Новини, ранее пресс-служба Зеленского сообщала, что Президент поблагодарил Президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Дата встречи на данный момент неизвестна.

Тем временем законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США.