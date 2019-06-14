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14 июня 2019, пятница, 11:30 23
Внешняя политика 2019-06-14T11:39:22+03:00
Українські Новини
Советник Трампа считает избрание Президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе

Советник Трампа считает избрание Президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе

Курт Волкер и Джон Болтон. Фото: @AmbJohnBolton
Курт Волкер и Джон Болтон. Фото: @AmbJohnBolton

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Болтона в его микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Мы с Волкером (специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер) встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились с тем, что избрание Президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе", - написал он.

Болтон отметил, что мир на Донбассе - это ключевой шаг в улучшении отношений между США и Россией и подчеркнул необходимость России также принимать в этом участие.

Как сообщали Українські Новини, ранее пресс-служба Зеленского сообщала, что Президент поблагодарил Президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Дата встречи на данный момент неизвестна.

Тем временем законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США.

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