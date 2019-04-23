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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 12:51 118
Внешняя политика 2019-04-23T13:02:28+03:00
Українські Новини
Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным

Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным

Курт Волкер
Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Комментарий с соответствующей позицией Волкера содержит программа NewsHour американской службы общественного вещания PBS, пишет "Европейская правда".

В частности, Волкер подчеркнул, что Зеленский решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и хочет вернуть захваченные Россией территории.

"Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, пока является абсолютно правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого", - сказал Волкер.

Представитель США отметил, что считает правильным проводить прямые переговоры между Зеленским и Путиным. В то же время Волкер не уточнил, какие переговоры подразумевает - с участием или без участия посредников.

"Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его (Владимира Зеленского - Ред.) желание поговорить с Путиным - это хорошая, а не плохая вещь", - сказал Курт Волкер.

Волкер также считает, что президентство Зеленского может создать новую возможность для диалога с Путиным.

"Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как на возможность для нового старта диалога, хотя изменить нужно именно позицию России по вторжению и оккупации территории", - подчеркнул Волкер.

Заметим, Петр Порошенко после начала войны интенсивно общался с Владимиром Путиным, в частности, активно проводил телефонные переговоры.

Вместе с тем последняя встреча "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась еще в октябре 2016 года. С тех пор лидеры государств не встречались.

Напомним, у Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой.

Также премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского.

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