Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе, позитивно оценил идею новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского о намерении найти новый подход к проблеме Донбасса, а также что будет добиваться обмена пленных по принципу всех на всех.

Об этом он рассказал в интервью "Российской службе Би-би-си".

"Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. С их стороны всегда было много формальностей, которые в действительности были невыполнимы. Последний крупный обмен пленными произошел около полутора лет назад. Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе (Россия настаивает на том, что украинские корабли находились в ее внутренних водах, - прим. ред.) в ноябре 2018 г", - сказал Волкер.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский заявлял, что не планирует освобождать Донбасс военным путем.

Также 18 апреля Зеленский сообщил, что не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса, а также считает Владимира Путина врагом.

Кроме того, Зеленский считает, что у Украины есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса.