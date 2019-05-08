Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе, позитивно оценил идею новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского о намерении найти новый подход к проблеме Донбасса, а также что будет добиваться обмена пленных по принципу всех на всех.\r\nОб этом он рассказал в интервью "Российской службе Би-би-си".\r\n"Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. С их стороны всегда было много формальностей, которые в действительности были невыполнимы. Последний крупный обмен пленными произошел около полутора лет назад. Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе (Россия настаивает на том, что украинские корабли находились в ее внутренних водах, - прим. ред.) в ноябре 2018 г", - сказал Волкер.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Зеленский заявлял, что не планирует освобождать Донбасс военным путем.\r\nТакже 18 апреля Зеленский сообщил, что не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса, а также считает Владимира Путина врагом.\r\nКроме того, Зеленский считает, что у Украины есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса.