Инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українські Новини.\r\n"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - говорится в нем со ссылкой на слова Зеленского.\r\nСообщается, что президент во время рабочей поездки в Мариуполь пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса, где также анонсировал подготовку реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.\r\nКак сообщали Українські Новини, немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу.\r\nТакже Европейский инвестбанк присоединится к помощи украинскому Приазовью. Кроме того, ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.\r\nТем временем НБУ рассказал, сколько инвестиций бизнес вернул в Украину.