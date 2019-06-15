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15 июня 2019, суббота, 15:26 355
Президент 2019-06-15T15:27:19+03:00
Українські Новини
Инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время, - Зеленский

Инвестиции в инфраструктуру Донбасса ожидаются в ближайшее время, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в Мариуполе. Фото: АП
Президент Владимир Зеленский в Мариуполе. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українські Новини.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - говорится в нем со ссылкой на слова Зеленского.

Сообщается, что президент во время рабочей поездки в Мариуполь пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса, где также анонсировал подготовку реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу.

Также Европейский инвестбанк присоединится к помощи украинскому Приазовью. Кроме того, ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.

Тем временем НБУ рассказал, сколько инвестиций бизнес вернул в Украину.

Больше новостей о: Донбасс Инфраструктура Ситуация на Востоке Иностранные инвестиции Президент Украины Владимир Зеленский

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