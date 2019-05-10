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10 мая 2019, пятница, 19:07 799
Внешняя политика 2019-05-10T19:07:26+03:00
Українські Новини
За последние 5 лет российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе, - Волкер

За последние 5 лет российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе, - Волкер

Курт Волкер
Курт Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что российские боевики за последние 5 лет ухудшили жизнь людей на Донбассе. Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"За последние 5 лет российские боевики и доверенные лица ухудшили жизнь людей на Донбассе, в том числе и тех, кто говорит на русском языке, о которых, как утверждают, они заботятся", - написал Волкер.

Также он заявил, что России следует прекратить боевые действия, выполнить "минские договоренности" и вернуть Донбасс под контроль Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе.

Тем временем, Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.

Также Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.

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