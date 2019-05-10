За последние 5 лет российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что российские боевики за последние 5 лет ухудшили жизнь людей на Донбассе. Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"За последние 5 лет российские боевики и доверенные лица ухудшили жизнь людей на Донбассе, в том числе и тех, кто говорит на русском языке, о которых, как утверждают, они заботятся", - написал Волкер.\r\nТакже он заявил, что России следует прекратить боевые действия, выполнить "минские договоренности" и вернуть Донбасс под контроль Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе.\r\nТем временем, Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.\r\nТакже Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.