ЦВК відмовив у реєстрації 7 кандидатам у депутати

\r\nСтаном на 15 червня Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 264 кандидата в депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, і відмовила 7 кандидатів у депутати парламенту.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nЗ них 241 кандидат балотується в порядку самовисування і 22 висунуто політичними партіями.\r\nЗгідно з повідомленням, ЦВК відмовила в реєстрації 7 кандидатам у депутати парламенту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради, дозволивши ЦВК робити закупівлі без оголошення тендеру при підготовці до виборів.\r\nЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Ради.\r\nТим часом ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування. Раніше ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.\r\n\r\n4 травня виборча кампанія позачергових виборів парламенту стартувала.\r\n\r\n