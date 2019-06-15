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15 червня 2019, субота, 16:51 6
Вибори 2019-06-15T16:59:07+03:00
Українські Новини
ЦВК відмовив у реєстрації 7 кандидатам у депутати

ЦВК відмовив у реєстрації 7 кандидатам у депутати

ЦВК.
ЦВК.

Станом на 15 червня Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 264 кандидата в депутати Верховної Ради в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, і відмовила 7 кандидатів у депутати парламенту.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

З них 241 кандидат балотується в порядку самовисування і 22 висунуто політичними партіями.

Згідно з повідомленням, ЦВК відмовила в реєстрації 7 кандидатам у депутати парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради, дозволивши ЦВК робити закупівлі без оголошення тендеру при підготовці до виборів.

ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Ради.

Тим часом ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування. Раніше ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.

4 травня виборча кампанія позачергових виборів парламенту стартувала.

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