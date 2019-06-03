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03 июня 2019, понедельник, 21:17 13
Выборы 2019-06-03T21:17:21+03:00
Українські Новини
ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Рады

ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распределила 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Указано, что на заседании в понедельник, 3 июня, комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты, которые баллотируются как самовыдвиженцы в мажоритарных округах.

Таким образом, по состоянию на 3 июня ЦИК зарегистрировал всего 21 кандидата в Раду.

Кроме того, комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов 21 июля, на общую сумму 1 949 620 000 гривен.

В указанном распределении непосредственно расходы Центризбиркома составляют 406,8 млн гривен.

На избирательные комиссии распределено 51 млн гривен, на участковые избирательные комиссии - 1,2 млрд гривен.

Вместе с тем предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн гривен.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов Рады.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования. Также ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

Тем временем, ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.

4 мая избирательная кампания внеочередных выборов парламента стартовала.

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