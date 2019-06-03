ЦИК распределил 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распределила 1,9 млрд гривен на проведение досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Указано, что на заседании в понедельник, 3 июня, комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты, которые баллотируются как самовыдвиженцы в мажоритарных округах.

Таким образом, по состоянию на 3 июня ЦИК зарегистрировал всего 21 кандидата в Раду.

Кроме того, комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов 21 июля, на общую сумму 1 949 620 000 гривен.

В указанном распределении непосредственно расходы Центризбиркома составляют 406,8 млн гривен.

На избирательные комиссии распределено 51 млн гривен, на участковые избирательные комиссии - 1,2 млрд гривен.

Вместе с тем предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн гривен.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов Рады.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования. Также ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

Тем временем, ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.



4 мая избирательная кампания внеочередных выборов парламента стартовала.