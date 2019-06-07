Минэкономики разрешило ЦИКу делать закупки без объявления тендера при подготовке к выборам

Министерство экономического развития и торговли разрешило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договоры для подготовки к внеочередным выборам Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Минэкономразвития разрешило ЦИК заключать прямые договоры для подготовки к внеочередным парламентским выборам. Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который позволяет Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры (без объявления тендера)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершенными уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro.

В то же время Минэкономики предоставило ЦИКу официальное разъяснение о том, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (избирательные бюллетени).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно, у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней, - говорится в сообщении.

Минэкономики подчеркивает, что в настоящее время ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам депутатов Рады 21 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады.

Тем временем, ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования.

Ранее ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.