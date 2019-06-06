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06 июня 2019, четверг, 12:42 269
Выборы 2019-06-06T14:32:12+03:00
Українські Новини
Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады

Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады

Министерство экономического развития и торговли упростило процедуру государственных закупок для организации и проведения внеочередных выборов Верховной Рады, назначенных на 21 июля.

Об этом говорится в приказе Минэкономики №898 от 24 мая, опубликованном в правительственной газете "Урядовий кур’єр" 6 июня и вступившем в силу со дня опубликования, передают Українськi Новини.

Приказом Минэкономики внесло изменения в порядок определения предмета закупки, установив, что определение предмета закупки услуг, необходимых для передачи (транспортировки) окружным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования в день проведения внеочередных выборов депутатов Рады 21 июля, осуществляется отдельно для каждой окружной избирательной комиссии (или групп окружных избиркомов).

Определение предмета закупки услуг по публикации в региональных СМИ информации о подготовке и проведении выборов осуществляется отдельно по регионам.

Определение предмета закупки товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Рады 21 июля, осуществляется по объему, номенклатуре и месту поставки товаров или предоставления услуг (в частности, для каждой избирательной комиссии или групп избирательных комиссий) отдельно для этих выборов.

Минэкономики поясняет, что этот приказ позволит ЦИКу разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры, при этом информация об объемах закупки и исполнителях договора будет отражена в системе электронных закупок Prozorro.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования. Также ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

Тем временем, ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.

4 мая избирательная кампания внеочередных выборов парламента стартовала.

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