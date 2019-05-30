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30 мая 2019, четверг, 20:55 51
Выборы 2019-05-30T21:06:26+03:00
Українські Новини
ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады

ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий на внеочередные выборы Верховной Рады, результаты которых станут известны 6 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

30 мая на очередном заседании ЦИКа комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах депутатов Рады 21 июля.

Так, ЦИК определил, что в состав окружкомов будут входить, кроме кандидатур от шести политических партий, фракции которых зарегистрированы в Раде поточного созыва, представители 25 политических партий, кандидаты в депутаты от которых были зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах депутатов Рады 26 октября 2014 года.

Кроме того, во время заседания комиссия утвердила изменения в порядок финансирования окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков за счет средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Рады, утвержденного 12 июля 2012 постановлением ЦИКа № 110 и приказом Министерства финансов № 825.

Также комиссия, рассмотрев соответствующие ходатайства, предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов депутатов Рады 30 общественным организациям.

Таким образом, по состоянию на 30 мая комиссия разрешила 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов 21 июля.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования. Также ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

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