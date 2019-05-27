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27 мая 2019, понедельник, 19:15 10
Выборы 2019-05-27T19:15:58+03:00
Українські Новини
ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования

ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования

Татьяна Слипачук. Скриншот трансляции 5 канала
Татьяна Слипачук. Скриншот трансляции 5 канала

Центральная избирательная комиссия в очередной раз призывает другие органы власти внести изменения в законодательство из-за нехватки времени для подготовки к внеочередным выборам народных депутатов. Об этом члены ЦИК сказали на брифинге 27 мая, сообщается в трансляции 5 канала. 

"Установленные законодательством ("О публичных закупках" – УП) сроки не соответствуют срокам, установленным избирательным законодательством", – утверждает председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

В частности, печать бюллетеней должна занять 70 дней: 48 – на проведение тендера и 22 – на изготовление.

Однако в ЦИК говорят, что должны сделать это все за 17 дней, чтобы уложиться в сроки избирательного законодательства и успеть подготовиться к выборам.

Также, по словам заместителя руководительницы ЦВК Евгения Радченко, ведомство рискует не успеть подготовить информационные плакаты о кандидатах. Мол, договор на их изготовление будет подписан в тот день, когда они уже должны быть доставлены в ЦИК.

"Если торги состоятся успешно, не будет никаких жалоб, будут должным образом оформлены документы участников ... Только при этих условиях мы успеваем в день доставки подписать договор", – пояснил Радченко.

Он рассказал, что ведомство уже объявило 4 предвыборной тендеры. Их суммарная ожидаемая стоимость составляет более 51 миллиона гривен.

Однако, по словам заместителя председателя ЦИК, сейчас невозможно начать конкурс на печать бюллетеней.

"На момент, когда мы должны объявить торги, мы не знаем количество кандидатов", – подчеркнул Радченко, отметив, что от количества кандидатов зависят параметры бюллетеней.

Он также добавил, что существует риск непроведения агитации за счет средств государственного бюджета.

Напомним, также сообщалось, что закупки ЦИКа для парламентских выборов урегулируют только через 2 дня.

Также сообщалось, что ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

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