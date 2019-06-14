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14 червня 2019, пʼятниця, 16:21 30
Президент 2019-06-14T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Дейнека головою Держприкордонслужби

Зеленський призначив Дейнека головою Держприкордонслужби

Держприкордонслужба. Фото: aif.ua
Держприкордонслужба. Фото: aif.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби, раніше звільнивши голову Держприкордонслужби Цигикала.

Про це йдеться в указі №403 від 14 червня, передають Українські Новини.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - сказано в ньому.

Сергій Васильович Дейнеко - полковник, був начальником Луганського прикордонного загону.

У 2014 році за особливі заслуги був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин. Також Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Крім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплатні.

Раніше колишній голова держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.

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