Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Цигикала

Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы.\r\nОб этом говорится в указе №345 от 31 мая, передают Українськi Новини.\r\nДругим указом №346 Цигикало также уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июле 2017 бывший Президент Петр Порошенко назначил Петра Цигикала председателем Государственной пограничной службы.\r\nВ мае 2019 Порошенко присвоил Цигикалу звание генерала армии.