подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 мая 2019, пятница, 17:32 37
Силовые структуры 2019-05-31T17:32:49+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Цигикала

Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Цигикала

Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы.

Об этом говорится в указе №345 от 31 мая, передают Українськi Новини.

Другим указом №346 Цигикало также уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2017 бывший Президент Петр Порошенко назначил Петра Цигикала председателем Государственной пограничной службы.

В мае 2019 Порошенко присвоил Цигикалу звание генерала армии.

Больше новостей о: Госпогранслужба Увольнение Петр Цигикал

Архив
Новости
Vodafone открестился от покупки Vega перед АМКУ 18:53
Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии, – СМИ 18:53
Пашинский назвал экс-посла США "с*чкой", а Луценко – "пассивным гомосексуалистом" 18:33 Аудиозапись
Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания 18:32
Сергей Щербина: сьезд партии Порошенко был достаточно похоронным 18:22 Мнение
больше новостей
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета 14:17
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах 10:07
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, - Голобуцкий 19:03
Кучухидзе Антон: досрочные выборы 2019 - шансы новых партий 09:55 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok