Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Цигикала

Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы.

Об этом говорится в указе №345 от 31 мая, передают Українськi Новини.

Другим указом №346 Цигикало также уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2017 бывший Президент Петр Порошенко назначил Петра Цигикала председателем Государственной пограничной службы.

В мае 2019 Порошенко присвоил Цигикалу звание генерала армии.