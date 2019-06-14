"Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не отримувала від компанії "Газпром" (Росія) пропозицій про врегулювання арбітражу щодо газової суперечки між компаніями мировою угодою, що є ключовою вимогою російської сторони для продовження транзиту газу через територію України.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.

"У відповідь на інформацію російських ЗМІ з посиланням на Олександра Новака, голову Міненерго Росії, що Росія запропонувала Україні врегулювати питання арбітражу між "Нафтогазом" і "Газпромом" мировою угодою, ми можемо повідомити, що "Нафтогаз" поки не отримував таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - написав він.

Зі слів Вітренка, "Нафтогаз" може розглянути, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу з компенсації "Нафтогазу" збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за транзитним контрактом в 2009-2017 роках, оскільки за цим рішенням "Газпром" винен "Нафтогазу" вже понад 2,8 млрд доларів.

"Також ми можемо розглянути пропозиції за новим транзитним контрактом за європейськими правилами, в якому в тарифі додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде враховано компенсацію за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках. Оскільки ця компенсація є предметом наших вимог в новому арбітражі, то в разі врегулювання цього питання ми не будемо цього вимагати в арбітражі", - заявив він.

При цьому Вітренко зазначив, що новий арбітраж почав не "Нафтогаз", а "Газпром", з вимогами, фактично протилежними рішенням попередніх арбітражів за контрактами на поставку і транзит газу.

"Хоча, швидше за все, Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, головою "Газпрому", на попередніх зустрічах: "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися.

Тобто ми маємо як мінімум "добровільно" відмовитися від 2,8 млрд доларів, а по максимуму ще й повернутися в статус боржника за положенням контракту "бери або плати" (понад 80 млрд доларів до кінця 2019) і газ, відібраний у 2014- 2015 рік (близько 4 млрд доларів). І це все заради продовження поточного контракту на транзит, який, за інтерпретацією "Газпрому", на яку ми маємо погодитися всупереч рішенню арбітражу, не несе жодних зобов'язань "Газпрому" щодо обсягів транзиту", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

Тим часом, Росія готова до переговорів щодо транзиту газу у вересні.