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14 червня 2019, пʼятниця, 12:42 6
Політика 2019-06-14T12:55:42+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж

"Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не отримувала від компанії "Газпром" (Росія) пропозицій про врегулювання арбітражу щодо газової суперечки між компаніями мировою угодою, що є ключовою вимогою російської сторони для продовження транзиту газу через територію України.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.

"У відповідь на інформацію російських ЗМІ з посиланням на Олександра Новака, голову Міненерго Росії, що Росія запропонувала Україні врегулювати питання арбітражу між "Нафтогазом" і "Газпромом" мировою угодою, ми можемо повідомити, що "Нафтогаз" поки не отримував таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - написав він.

Зі слів Вітренка, "Нафтогаз" може розглянути, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу з компенсації "Нафтогазу" збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за транзитним контрактом в 2009-2017 роках, оскільки за цим рішенням "Газпром" винен "Нафтогазу" вже понад 2,8 млрд доларів.

"Також ми можемо розглянути пропозиції за новим транзитним контрактом за європейськими правилами, в якому в тарифі додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде враховано компенсацію за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках. Оскільки ця компенсація є предметом наших вимог в новому арбітражі, то в разі врегулювання цього питання ми не будемо цього вимагати в арбітражі", - заявив він.

При цьому Вітренко зазначив, що новий арбітраж почав не "Нафтогаз", а "Газпром", з вимогами, фактично протилежними рішенням попередніх арбітражів за контрактами на поставку і транзит газу.

"Хоча, швидше за все, Новак мав на увазі "мирову угоду" в розумінні, вже озвученому Олексієм Міллером, головою "Газпрому", на попередніх зустрічах: "Нафтогаз" і "Газпром" домовляться, що рішення попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку і транзит газу не будуть застосовуватися.

Тобто ми маємо як мінімум "добровільно" відмовитися від 2,8 млрд доларів, а по максимуму ще й повернутися в статус боржника за положенням контракту "бери або плати" (понад 80 млрд доларів до кінця 2019) і газ, відібраний у 2014- 2015 рік (близько 4 млрд доларів). І це все заради продовження поточного контракту на транзит, який, за інтерпретацією "Газпрому", на яку ми маємо погодитися всупереч рішенню арбітражу, не несе жодних зобов'язань "Газпрому" щодо обсягів транзиту", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

Тим часом, Росія готова до переговорів щодо транзиту газу у вересні.

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