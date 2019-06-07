После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%

Председатель правления компании "Газпром" (Россия) Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума по итогам встречи с лидерами украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.\r\nОб этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".\r\nПо его словам, "Газпром" готов начать соответствующие переговоры. Он заявил, что контракт будет прямой между российской компанией и украинской компанией-оператором. \r\nМиллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется "неоправданно много внимания", в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является "заключение прямого контракта на поставку газа в Украину".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=s7QRxT1Q5oY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nТекущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Закупки газа у России украинская сторона прекратила еще в конце 2015 года и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер заявлял, что, по его мнению, подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до 2 лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года.\r\nНапомним, что предварительные слушания по иску "Нефтегаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.\r\nТакже премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.