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  • После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%
07 июня 2019, пятница, 14:04 4110
Экономика 2019-06-07T14:30:02+03:00
Українські Новини
После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%

Алексей Миллер. Фото: gazprom.ru
Алексей Миллер. Фото: gazprom.ru

Председатель правления компании "Газпром" (Россия) Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25%. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума по итогам встречи с лидерами украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

По его словам, "Газпром" готов начать соответствующие переговоры. Он заявил, что контракт будет прямой между российской компанией и украинской компанией-оператором. 

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется "неоправданно много внимания", в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является "заключение прямого контракта на поставку газа в Украину".

Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Закупки газа у России украинская сторона прекратила еще в конце 2015 года и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер заявлял, что, по его мнению, подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до 2 лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года.

Напомним, что предварительные слушания по иску "Нефтегаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

Больше новостей о: Газпром Виктор Медведчук Алексей Миллер поставки газа Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

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