Росія готова до переговорів щодо транзиту газу у вересні, - Шефчович

Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що Росія готова до проведення наступного раунду тристоронніх переговорів з Європейським союзом, які почалися після виборів президента, і Україною щодо транзиту російського газу в середині вересня.\r\nПро це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Міністр енергетики Росії Олександр Новак підтверджує готовність Росії до наступного раунду тристоронніх переговорів у вересні", - написав Шефчович.\r\nТакож він додав, що він має намір провести консультації з українською стороною.\r\nКрім того, Шефчович підкреслив, що часу залишилося мало, так як в кінці 2019 року закінчується термін дії поточного контракту з транзиту газу між компанією "Газпром" (Росія) і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.\r\nТакож прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.\r\nПісля зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.