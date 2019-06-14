Росія готова до переговорів щодо транзиту газу у вересні, - Шефчович

Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що Росія готова до проведення наступного раунду тристоронніх переговорів з Європейським союзом, які почалися після виборів президента, і Україною щодо транзиту російського газу в середині вересня.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Міністр енергетики Росії Олександр Новак підтверджує готовність Росії до наступного раунду тристоронніх переговорів у вересні", - написав Шефчович.

Також він додав, що він має намір провести консультації з українською стороною.

Крім того, Шефчович підкреслив, що часу залишилося мало, так як в кінці 2019 року закінчується термін дії поточного контракту з транзиту газу між компанією "Газпром" (Росія) і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Як повідомляли Українські Новини, попередні слухання за позовом "Нафтогазу" про арешт активів "Газпрому" в Люксембурзі відбудуться в червні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.