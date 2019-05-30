Предварительные слушания по аресту люксембургских активов "Газпрома" пройдут в июне

Предварительные слушания по аресту активов и задолженностей компании "Газпром" (Россия) в Люксембурге пройдут в июне 2019 года.

Об этом говорится в квартальном отчете "Газпрома", передают Українські Новини.

Отмечается, что 15 февраля 2019 года "Нефтегаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге.

15 апреля 2019 года "Газпром" в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Предварительные слушания по делу запланированы на июнь 2019 года", - говорится в отчете.

Как сообщали Українські Новини, Россия связывает продолжение транзита газа через Украину с политической стабильностью и достижением договоренностей "Нефтегаза" и "Газпрома".

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев заявлял, что "Нефтегаз" готов отказаться или пересмотреть иск к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по транзиту газа в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.

6 июля "Нефтегаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цену на газ для населенияна 4,6% до 8 627 гривен/тыс. куб м на июнь.

Ранее Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".