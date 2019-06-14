Перед довгими вихідними рубль обвалився у київських обмінниках

У п'ятницю, 14 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 13 червня зріс на 4 копійки і становить 3,66 гривень за 10 рублів.

Курс продажу впав на 6 копійок і становить 4,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в київських обмінниках на 14 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,62 4,21 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли "Українські Новини", у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.

Тим часом, гривня впала до вівторка: офіційний курс валют на вихідні.