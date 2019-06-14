Перед довгими вихідними рубль обвалився у київських обмінниках

У п'ятницю, 14 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 13 червня зріс на 4 копійки і становить 3,66 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу впав на 6 копійок і становить 4,15 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в київських обмінниках на 14 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.\r\nТим часом, гривня впала до вівторка: офіційний курс валют на вихідні.