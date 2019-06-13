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13 июня 2019, четверг, 11:04 45
Финансы 2019-06-13T11:04:37+03:00
Українські Новини
Рубль дорожает в киевских обменниках

Рубль дорожает в киевских обменниках

В четверг, 13 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 12 июня понизился на 1 копейку и составил 3,62 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в киевских обменниках на 13 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,21
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, после резкого обвала доллар и евро подорожали сразу на 15 копеек.

Тем временем, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.

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