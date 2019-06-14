Перед Троїцькими вихідними долар і євро "просіли"

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 червня на 1,25 коп. до 26,6126 UAH\/USD, курс купівлі – на 1,59% до 26,2745 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 6,66 коп. до 29,5326 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 7,04 коп. до 30,0616 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2745\r\n26,6126\r\n29,5326\r\n30,0616\r\n3,66\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3900\r\n27,0000\r\n29,7000\r\n30,3500\r\n4,00\r\n4,50\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,4600\r\n29,0000\r\n29,8500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.\r\nУ середу після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися, гривня обвалилася до вівторка.