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14 червня 2019, пʼятниця, 10:35 9
Фінанси 2019-06-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Перед Троїцькими вихідними долар і євро "просіли"

Перед Троїцькими вихідними долар і євро "просіли"

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 червня на 1,25 коп. до 26,6126 UAH/USD, курс купівлі – на 1,59% до 26,2745 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,66 коп. до 29,5326 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,04 коп. до 30,0616 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,2745 26,6126 29,5326 30,0616 3,66 4,15
Максимальний 26,3900 27,0000 29,7000 30,3500 4,00 4,50
Мінімальний 26,0000 26,4600 29,0000 29,8500 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.

У середу після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися, гривня обвалилася до вівторка.

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