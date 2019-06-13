Команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі не було, - Генштаб

Генеральний штаб заперечує, що військовим операції Об'єднаних сил було дано команду не стріляти у відповідь на обстріли бойовиків на Донбасі.

Про це в інтерв'ю "BBC Укриана" повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак, передають Українські Новини.

"Ніякі команди не дано. Там йде війна, і всі командири там на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. У них жодних команд не відповідати (на вогонь противника) немає", - сказав він.

З його слів, жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть.

"І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири в ООС таких команд не давали і не дадуть", - наголосив він.

Хомчак наголосив, що українські військові будуть відповідати на вогонь противника, але не будуть провокувати його.

Як повідомляли Українські Новини, заява Леоніда Кучми "не відкривати вогонь у відповідь" про перемир'я викликало шквал критики.

Крім того, Петро Порошенко у відповідь на ініціативу заборони вогню у відповідь на Донбасі закликав чітко визначити червоні лінії, за якими настає капітуляція.

Пізніше Кучма назвав причину критики ініціативи заборони вогню у відповідь.

Українську частину ТКГ на переговорах у Мінську очолив Кучма.

Тим часом Генеральна прокуратура порушила 3 кримінальні провадження за фактом підготовки до фінансування тероризму, державної зради та перешкоджання Збройним силам через заяви Президента Володимира Зеленського та колишнього Президента, представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.