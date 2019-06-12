Зеленський обговорив з Ющенком соціально-політичну ситуацію напередодні виборів

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Тимошенко обговорив з колишнім Президентом Віктором Ющенком (2005-2010) соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових виборів Верховної Ради.

Про це повідомляє Адміністрація Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Крім того, під час зустрічі Зеленський і Ющенко підкреслили необхідність збереження громадянського миру, спокою і єдності.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ особисто повідомила Ющенка про підозру у пособництві Януковичу за володіння "Межигір'я".

Депутат Лещенко заявив, що ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я".

Тим часом Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.