Зеленский обсудил с Тимошенко ситуацию в стране и досрочные выборы

Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлией Тимошенко ситуацию в стране и досрочные выборы.

Об этом Тимошенко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что провела встречу с Президентом Владимиром Зеленским в его администрации", - сообщила она.

Кроме того, политики говорили о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди.

Как сообщали Українськi Новини, Юлия Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батьківщини".

В понедельник, 10 июня, Юлия Тимошенко заявила, что готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.

Тем временем 7,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" по данным опроса КМИС.

Кроме того, 10,2% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", выступают за назначение премьер-министром главы партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко