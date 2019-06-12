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12 червня 2019, середа, 19:36 13
Вибори 2019-06-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
Монопольна більшість "Слуги народу" в парламенті - наша мета, - представник Зеленського

Монопольна більшість "Слуги народу" в парламенті - наша мета, - представник Зеленського

Слуга народу. Фото: facebook.сом/zesluganarodu
Слуга народу. Фото: facebook.сом/zesluganarodu

Представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що мета партії "Слуги народу" - монопольна більшість у новому скликанні парламенту.

Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Це наша мета. Колективна відповідальність тотожна колективній безвідповідальності. Ми відібрали людей, які дійсно хочуть пройти у Верховну Раду і там працювати", - сказав він.

Стефанчук розкритикував дію систему голосування в парламенті і зазначив, що Президент Володимир Зеленський внесе законопроект про криміналізацію неперсонального голосування.

Представник Президента погодився з заявою журналіста про те, що підтримка "Слуги народу" пов'язана з новообраним Президентом.

Політик додав, що партія буде керуватися думкою більшості українців під час прийняття ключових рішень.

"Якщо не знаєш, як діяти-дій за законом. Якщо навіть за законом ти не знаєш, як діяти, запитай у народу... Тому з особливо складних питань ми будемо питати у народу: про вступ до ЄС, про вступ в НАТО тощо" - наголосив Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням КМІС, "Слуга народу" набирає найбільше голосів на виборах в Раду.

Раніше був оприлюднений список ста кандидатів від партії "Слуга народу".

Після чого екс-депутат Одеської міської ради Дмитро Співак заявив, що не буде балотуватися на виборах у Верховну Раду за списком партії "Слуга народу".

Також "Слуга народу" виключила Ірину Панченко зі списку кандидатів у депутати без пояснення причин.

Тим часом у програмі "Слуги народу" немає ні слова про російську мову, зате є "народне вето" і "електронна маркування дерев".

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