В программе "Слуги народа" нет ни слова о русском языке, зато есть "народное вето" и "электронная маркировка деревьев"

В программе "Слуги народа" нет ни слова о русском языке, зато есть "народное вето" и "электронная маркировка д

В предвыборной программе политической партии "Слуга народа", с которой она пойдет на внеочередные парламентские выборы, нет ни слова о русском языке, зато упомянуты "народное вето" и "электронная маркировка деревьев".

В разделе 1 "Очищенная, обновленная и ответственная власть" предвыборной программы указано "создадим механизм народного вето на только что принятые законы", в разделе 13 "Защита окружающей среды" - "введем электронную маркировку деревьев для противодействия незаконной вырубке лесов". А языковому вопросу в предвыборной программе не уделено даже минимального внимания.

В своем выступлении на съезде председатель партии Дмитрий Разумков отметил, что Украина нуждается в изменениях и победа Владимира Зеленского на выборах президента - лишь первая их волна.

"Сегодня мы запускаем вторую волну - ведем в парламент честных и порядочных людей, которые готовы служить народу, а не собственному карману или олигархическим кланам", - заявил Дмитрий Разумков.

Также Дмитрий Разумков отметил, что первоочередными задачами фракции партии в парламенте будет отмена депутатской неприкосновенности, введение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы, установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров и тому подобное.

Напомним, 9 июня состоялся съезд "Слуги народа" в Ботаническом саду в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, по результатам опроса Украинского институт социальных исследований им. Александра Яременко "Слуга народа" набирает более 43% голосов на выборах в Раду.

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили партийный список "Слуги народа", на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.