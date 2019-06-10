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10 июня 2019, понедельник, 15:07 17
Верховная Рада и партии 2019-06-10T15:10:04+03:00
Українські Новини
В программе "Слуги народа" нет ни слова о русском языке, зато есть "народное вето" и "электронная маркировка д

В программе "Слуги народа" нет ни слова о русском языке, зато есть "народное вето" и "электронная маркировка деревьев"

Слуга народа. Фото: facebook.cоm/zesluganarodu
Слуга народа. Фото: facebook.cоm/zesluganarodu

В предвыборной программе политической партии "Слуга народа", с которой она пойдет на внеочередные парламентские выборы, нет ни слова о русском языке, зато упомянуты "народное вето" и "электронная маркировка деревьев".

В разделе 1 "Очищенная, обновленная и ответственная власть" предвыборной программы указано "создадим механизм народного вето на только что принятые законы", в разделе 13 "Защита окружающей среды" - "введем электронную маркировку деревьев для противодействия незаконной вырубке лесов". А языковому вопросу в предвыборной программе не уделено даже минимального внимания.

В своем выступлении на съезде председатель партии Дмитрий Разумков отметил, что Украина нуждается в изменениях и победа Владимира Зеленского на выборах президента - лишь первая их волна.

"Сегодня мы запускаем вторую волну - ведем в парламент честных и порядочных людей, которые готовы служить народу, а не собственному карману или олигархическим кланам", - заявил Дмитрий Разумков.

Также Дмитрий Разумков отметил, что первоочередными задачами фракции партии в парламенте будет отмена депутатской неприкосновенности, введение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы, установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров и тому подобное.

Напомним, 9 июня состоялся съезд "Слуги народа" в Ботаническом саду в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, по результатам опроса Украинского институт социальных исследований им. Александра Яременко "Слуга народа" набирает более 43% голосов на выборах в Раду.

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили партийный список "Слуги народа", на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

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