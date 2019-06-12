"Слуга народа" исключила Панченко из списка кандидатов в депутаты без объяснения причин

Партия "Слуга народа" исключила Ирину Панченко из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-службы партии.\r\n"Ее исключили. Она была в списке кандидатов", - сказали в пресс-службе.\r\nПричин исключения из списка пресс-служба не уточнила.\r\nОна была включена в список под номером 73.\r\nИрина Панченко - юрист, дочь кировоградского бизнесмена Сергея Панченко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, кандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке.\r\nРанее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".