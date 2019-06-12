"Слуга народа" исключила Панченко из списка кандидатов в депутаты без объяснения причин

Партия "Слуга народа" исключила Ирину Панченко из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-службы партии.

"Ее исключили. Она была в списке кандидатов", - сказали в пресс-службе.

Причин исключения из списка пресс-служба не уточнила.

Она была включена в список под номером 73.

Ирина Панченко - юрист, дочь кировоградского бизнесмена Сергея Панченко.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат от Зеленского отказался от проходного 33 места в списке.

Ранее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".