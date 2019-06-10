"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду, - опрос КМИС

48,5% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), из тех, кто определился со своим выбором, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 11,8% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

7,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 5,6% - за партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Эти партии преодолевают 5%-ный барьер.

Также, согласно опросу, 3,8% определившихся с выбором опрошенных поддержали бы партию "Сила и честь" Игоря Смешко, 2,9% - Радикальную партию Олега Ляшко, 1,9% - "Всеукраинское объединение "Свобода" 1,8% - партию "Гражданская позиция".

Остальные партии набирают меньше 1%.

За другие партии в целом готовы проголосовать - 3,6% респондентов.

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня.

Методом личного интервью был опрошен 2 021 респондент в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

Ранее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа" Зеленского.

Также презентовал список своей партии, с которой идет на выборы в Раду Игорь Смешко и Андрей Садовый.