Зеленський - КС: Йду, щоб не тиснути, але суспільство стежить

Президент Володимир Зеленський на засіданні Конституційного Суду щодо законності розпуску Верховної Ради висловив упевненість щодо відповідності його указу букві та духу закону, після чого залишив залу засідань, аби уникнути звинувачень у прийнятті суддями рішення під тиском.

Про це він повідомив на засіданні суду, передають Українські Новини.

"Спасибі за запрошення. Здається, це вперше в історії України. Зазвичай відбувалося навпаки: Президент викликав суддів до себе. Але сьогодні я тут, чим висловлюю свою повагу до Конституційного Суду і особисто до кожного судді. Не мені розказувати вам, що таке буква і дух закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради відповідає обом цим критеріям", - сказав він.

За його словами, про відповідність указу духу закону свідчить те, що рейтинг довіри до парламенту серед населення становить 4%, народ аплодує рішенню про розпуск Ради і вважає його оскарження спробою депутатів утриматися в кріслах на кілька місяців.

"Зараз суспільство дуже уважно стежить за цією справою. Ви всі про це знаєте і, думаю, приймете справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно перед своїм народом", - додав глава держави.

Юридичну позицію щодо відповідності указу букві закону Зеленський доручив представити своєму представнику в КС Федору Веніславському, після чого залишив залу засідань.

"Я передаю йому слово, а сам, з вашого дозволу, залишу зал, щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в КС Федір Веніславський упевнений у відсутності підстав для визнання неконституційним указу про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

У свою чергу представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук допускає визнання КС указу Зеленського про розпуск Ради неконституційним.

Раніше Верховний Суд відмовився розглядати законність розпуску Ради.