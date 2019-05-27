Верховний Суд відмовився розглядати законність розпуску Ради

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду відмовився розглядати законність указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд відмовив у відкритті провадження за позовом до Президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним і недійсним Указу Президента України від 21 травня 2019 №303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" у зв'язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України", - сказано в ньому.

Верховний Суд прийшов до висновку, що перевірка на предмет відповідності Конституції всіх без винятку правових актів Верховної Ради і Президента належить до повноважень КС.

Позивач обґрунтовував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень парламенту порушує його права як виборця, який брав участь у виборах депутатів 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі Ради.

Позивач стверджував, що призначення позачергових виборів на 21 липня також порушує його виборчі права (не тільки як виборця, а й як суб'єкта права на самовисування кандидатом у депутати), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку.

Верховний Суд звернув увагу, що Кодекс адміністративного судочинства регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а тільки тих, які виникають у результаті здійснення суб'єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не відноситься до підсудності інших судів.

У рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень Ради та участь у цьому процесі Президента не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції.

Постанова може бути оскаржена на розгляд Великої палати Верховного Суду протягом 15 днів із дня його прийняття.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховний Суд отримав 3 позову про незаконність розпуску Ради.

23 травня Верховний Суд отримав перший позов про незаконність розпуску Ради.

Раніше колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявив, що його організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.