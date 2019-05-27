Верховний Суд відмовився розглядати законність розпуску Ради

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду відмовився розглядати законність указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Верховний Суд відмовив у відкритті провадження за позовом до Президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним і недійсним Указу Президента України від 21 травня 2019 №303\/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" у зв'язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного Суду України", - сказано в ньому.\r\nВерховний Суд прийшов до висновку, що перевірка на предмет відповідності Конституції всіх без винятку правових актів Верховної Ради і Президента належить до повноважень КС.\r\nПозивач обґрунтовував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень парламенту порушує його права як виборця, який брав участь у виборах депутатів 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі Ради.\r\nПозивач стверджував, що призначення позачергових виборів на 21 липня також порушує його виборчі права (не тільки як виборця, а й як суб'єкта права на самовисування кандидатом у депутати), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку.\r\nВерховний Суд звернув увагу, що Кодекс адміністративного судочинства регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а тільки тих, які виникають у результаті здійснення суб'єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не відноситься до підсудності інших судів.\r\nУ рішенні зазначено, що конституційний процес дострокового припинення повноважень Ради та участь у цьому процесі Президента не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції.\r\nПостанова може бути оскаржена на розгляд Великої палати Верховного Суду протягом 15 днів із дня його прийняття.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Верховний Суд отримав 3 позову про незаконність розпуску Ради.\r\n23 травня Верховний Суд отримав перший позов про незаконність розпуску Ради.\r\nРаніше колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявив, що його організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.