Представник Зеленського в КС упевнений, що підстав для визнання розпуску Ради неконституційним немає

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На наше переконання, у КС ніяких правових підстав для того, щоб ставити під сумнів конституційність указу Президента немає і бути не може. У суді завтра наша команда повністю доведе, що указ Президента є конституційним", - сказав він.

Веніславський додав, що доведе в суді факт відсутності коаліції з березня 2016 року.

"Ми доведемо, що коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" припинила своє існування 29 березня 2016 року, коли з неї остаточно вийшла фракція Радикальної партії Олега Ляшка... Кількість народних депутатів стала менше, ніж вимагає Конституція України і це абсолютно очевидна істина, яка не потребує доказів, тому що вона фактично визнана самими депутатами, і попередній Президент заявляв, що у нього є право дострокового розпуску парламенту, але він його не застосовує", - сказав він.

Також він запевнив, що доведе відсутність коаліції не тільки де-юре, але і де-факто.

"Коаліція не існувала фактично, тому що не виконувала свої повноваження, які закріплені за нею Конституцією. Ми надамо свідоцтва, які не є встановленим фактом, а є загальновідомими", - сказав він.

Веніславський також запевнив, що при підготовці указу Зеленського юридична точність всіх формулювань була максимально вивірена.

Як повідомляли Українські Новини, завтра Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради.

Тим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.