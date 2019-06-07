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07 червня 2019, пʼятниця, 10:28 32
Судова влада 2019-06-07T13:45:02+03:00
Українські Новини
Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради

Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради

Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левін/Лівий берег
Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левін/Лівий берег

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що не виключає визнання Конституційним судом антиконституційним указу Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Указ, який є копією указу Петра Порошенка, який не мав жодних претензій на визнання чи невизнання його конституційним, може бути визнаний Конституційним судом таким, що не відповідає Конституції", - сказав Стефанчук.

Представник Президента зазначив, що команда Зеленського підготувала план дій на випадок визнання указу антиконституційним.

У той же час політик сподівається, що представник глави держави в КС Федір Веніславський зможе обґрунтувати законність такого рішення, а сам суд буде дотримуватися закону і справедливості.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради. Також Верховний Суд отримав 3 позови про незаконність розпуску Ради.

Тим часом, указ Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності.

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