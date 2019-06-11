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11 червня 2019, вівторок, 10:11 123
Вибори 2019-06-11T13:15:03+03:00
Українські Новини
КС почав розгляд конституційності розпуску Ради

КС почав розгляд конституційності розпуску Ради

Конституційний Суд. Фото: sud.ua
Конституційний Суд. Фото: sud.ua

Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Засідання почалося о 10:00, передають Українські Новини.

Присутні 17 суддів КС.

Напередодні засідання Володимир Зеленський зробив заяву, в якій сказав, що буде присутній на сьогоднішньому засіданні КСУ. "Це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так, а не навпаки - коли господар викликає своїх слуг, своїх суддів до себе в кабінет. Обов'язково буду", - записав він відеозаяву.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Сьогодні Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради.

Тим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.

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