Курс готівкових долара і євро обвалився

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 15,96 коп. до 26,5284 UAH/USD, курс купівлі - на 16,84 коп. до 26,1853 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,94% до 29,4926 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,99 коп. до 30,0279 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,1853 26,5284 29,4926 30,0279 3,61 4,21 Максимальний 26,3500 27,1000 29,6900 30,4000 4,00 5,00 Мінімальний 26,0000 26,3800 29,0000 29,8500 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Також у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.

Крім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом російський рубль у київських обмінниках подорожчав а з понеділка гривня зміцнилася до долара.