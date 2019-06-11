Курс готівкових долара і євро обвалився

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 червня на 15,96 коп. до 26,5284 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,84 коп. до 26,1853 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 12,94% до 29,4926 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 14,99 коп. до 30,0279 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1853\r\n26,5284\r\n29,4926\r\n30,0279\r\n3,61\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3500\r\n27,1000\r\n29,6900\r\n30,4000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3800\r\n29,0000\r\n29,8500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.\r\nТакож у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.\r\nКрім того, в НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом російський рубль у київських обмінниках подорожчав а з понеділка гривня зміцнилася до долара.