Российский рубль в киевских обменниках подорожал

В понедельник, 10 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 7 июня повысился на 2 копейки и составил 3,66 гривен за 10 рублей.

Курс продажи также повысился на 2 копейки и составил 4,22 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в обменниках на 10 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,66 4,22 Максимальный 3,99 5,00 Минимальный 2,50 4,04

Как сообщали Українські Новини, перед выходными доллар снова обвалился на 14 копеек, в понедельник доллар продолжил дешеветь.

По прогноз ICU, до конца года рост ВВП замедлиться, курс гривны может обвалиться.

Также в Нацбанке заявили, что уязвимость экономики Украины усиливает задержка финансирования МВФ.

Также в Нацбанку отметили, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.