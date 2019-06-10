Гривна в обменниках Киева подорожала: курс валют на сегодня

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 июня на 12,9 коп. до 26,6941 UAH\/USD, курс покупки - на 12,84 коп. до 26,3431 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 6,52 коп. до 29,6131 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 7,16 коп. до 30,1844 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,3431\r\n26,6941\r\n29,6131\r\n30,1844\r\n3,66\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,4500\r\n27,1000\r\n29,8000\r\n30,5500\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,5000\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по прогноз ICU, до конца года курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.\r\nТакже в Нацбанке заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТакже в Нацбанкуе считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.\r\nТем временем за неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал.