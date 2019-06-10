Гривна в обменниках Киева подорожала: курс валют на сегодня

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 июня на 12,9 коп. до 26,6941 UAH/USD, курс покупки - на 12,84 коп. до 26,3431 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,52 коп. до 29,6131 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,16 коп. до 30,1844 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,3431 26,6941 29,6131 30,1844 3,66 4,22 Максимальный 26,4500 27,1000 29,8000 30,5500 3,99 5,00 Минимальный 26,0000 26,5000 29,0000 29,9500 2,50 4,04

Как сообщали Українські Новини, по прогноз ICU, до конца года курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Также в Нацбанке заявили, что задержка финансирования МВФ усиливает уязвимость экономики Украины.

Также в Нацбанкуе считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.

Тем временем за неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал.